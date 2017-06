Doorbraak in formatie

Er lijkt een doorbraak bereikt in de al bijna honderd dagen durende pogingen om een nieuw kabinet te formeren. D66-leider Alexander Pechtold is bereid te praten met de ChristenUnie en daarmee werd vandaag een belangrijke hobbel weggenomen.

Pechtold ging overstag nadat hem in een gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink duidelijk was geworden dat de PvdA definitief nee heeft gezegd tegen deelname aan een coalitie. Het betekent dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie serieus gaan onderhandelen over een meerderheidskabinet.

,,Wat mij betreft is de informatie die ik nu heb gekregen voldoende om te gaan kijken hoe we met deze vier partijen een stabiel kabinet kunnen vormen'', aldus Pechtold. In een eerder stadium noemde hij onderhandelingen met de ChristenUnie nog ,,onwenselijk''.

Maar nadat GroenLinks was afgehaakt en PvdA en SP ook niet beschikbaar waren, was de christelijke partij de laatste serieuze optie voor een meerderheidskabinet met daarin ook het 'motorblok' van D66, VVD, CDA. Die laatste twee partijen hadden al geen bezwaren tegen ChristenUnie.

Eerder op de dag had Gert-Jan Segers van de ChristenUnie een persoonlijk gesprek met Tjeenk Willink. Segers zei daarna dat zijn partij bereid is het gesprek aan te gaan ,,als Pechtold zegt dat hij dit een faire kans wil geven''. Die mededeling van Pechtold kwam enkele uren later.

Deuk

Pechtold en Segers gaan vanavond al met elkaar praten. Tijdens het etentje schuiven ook D66-Kamerlid Wouter Koolmees en CU-Kamerlid Carola Schouten aan. De verstandshouding tussen Pechtold en Segers liep eerder een deuk op na een verkennend gesprek tussen de twee, waarin Pechtold naar verluidt meteen met eisen kwam en de deur dichtsloeg voor serieuze gesprekken met de CU.

De vorming van een nieuw kabinet is geen gelopen koers, hoewel Pechtold hier wel alles aan zegt te willen doen. ,,Als ik aan onderhandelingen begin wil ik er een succes van maken'', aldus de D66-leider. Maar tegelijkertijd constateert hij dat er ,,grote verschillen'' zijn. Dat is met name zo op het gebied van medisch ethische vraagstukken, zoals hulp bij zelfdoding.

De ChristenUnie wil dit soort ,,hete hangijzers'' als eerste bespreken als de onderhandelingen beginnen.