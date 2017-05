'Een Le Pen blijft altijd een Le Pen'

Leila (26) moet er zelf om lachen. Voor haar gezicht houdt ze een masker. Het is het oude gezicht van Jean-Marie Le Pen, de vroegere voorzitter van het Front National. Maar om het gezicht heen zijn de lange blonde haren gedrapeerd van Marine Le Pen, de huidige partijvoorzitster én presidentskandidate.



,,Ze zijn toch eigenlijk gewoon hetzelfde?’’ zegt Leila, die werkt als graficus. ,,De partij is met Marine heus niet veranderd.’’



Ze is naar Place de la Republique in Parijs gekomen om te protesteren. Want de extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. ,,Dat is gevaarlijk voor Frankrijk. Vooral vanwege haar immigratiepolitiek. Zij wil mensen met de Franse nationaliteit voorrang geven op scholen en in ziekenhuizen. Ik vind dat verschrikkelijk. Haar beleid is pure discriminatie. Mensen zijn toch mensen? Die hebben toch dezelfde rechten als ze hier wonen?’’



Naast haar staat Jean-Paul (65), een gepensioneerde ambtenaar: ,,Het Front National was fascistisch en is nog steeds fascistisch. Er is niks veranderd. Een Le Pen blijft een Le Pen.’’