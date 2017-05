Eerste Kamer debatteert over Oekraïneverdrag

D66 en ChristenUnie toch in gesprek over vorming coalitie

13:16 Informateur Schippers heeft vanmiddag al een gesprek met D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers over mogelijke samenwerking om een nieuw kabinet te vormen. Beide partijen stemden na spoedberaad vanmorgen in te praten over de coalitievariant, die bepaald niet de voorkeur geniet van D66-partijleider Pechtold.