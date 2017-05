Eerste Kamer stemt in met Oekraïneverdrag

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, is blij met het besluit. ,,Met de stemming die vandaag plaatsvond in de Eerste Kamer, geven Nederland en de hele Europese Unie een belangrijk signaal aan onze vrienden in Oekraïne: Oekraïne hoort bij Europa. De toekomst van Oekraïne ligt in Europa", schrijft hij in een verklaring. Hij hoopt dat er snel geratificeerd kan worden, nog voor de top tussen de EU en Oekraïne in juli.



Juncker benadrukt het belang van de banden met Oekraïne. ,,De associatieovereenkomst heeft al geleid tot een toename van de onderlinge handel, meer welvaart voor ondernemers, het opstarten en consolideren van een aantal hervormingen in Oekraïne en nieuwe mogelijkheden voor burgers zowel in de Europese Unie als in Oekraïne. Laten we de vandaag gegeven positieve impuls benutten om ons partnerschap verder te versterken."