Eurogroep laat Dijsselbloem zitten

Niemand in de eurogroep vraagt het ontslag van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter. Geen enkele minister vroeg vanmorgen zelfs het woord nadat hij opnieuw had verklaard te betreuren dat zijn woordkeus in een recent vraaggesprek met de Frankfurter Allgemeine mensen had beledigd en pijn had gedaan.

Dijsselbloem zei dat vanmiddag na afloop van een informele eurogroepbijeenkomst in de Maltese hoofdstad Valletta. Ook Portugal laat dus een man die door premier António Costa als ‘racist, seksist en xenofoob’ is betiteld, gewoon zitten. In feite is Costa al teruggekomen op zijn opmerking sinds premier Rutte hem ruim twee weken geleden opbelde met de vraag wat hij eigenlijk allemaal van plan was. Het gevaar voor Dijsselbloem lijkt daarmee geweken, al wacht hem nog een zware ontmoeting met het Europese parlement eind deze maand.

Een meerderheid van dat parlement eiste begin deze week zijn ontslag, maar gelukkig voor Dijsselbloem zijn besluiten daarover voorbehouden aan de eurogroepministers van Financiën. Dijsselbloem had in zijn interview met de Frankfurter Allgemeine gezegd dat je niet al je geld kunt uitgeven aan drank en vrouwen en daarna om steun kunt vragen, maar ontkende later daarmee bepaalde landen op het oog te hebben gehad. Zuid-Europese landen hadden die uitspraak wel op zichzelf betrokken.

Debat

Het parlement heeft apart nog een appeltje te schillen met Dijsselbloem omdat hij deze week wegbleef bij een debat over Griekenland. Dijsselbloem was op dat moment hard aan het werk om een akkoord te vinden over de grote lijnen van de tweede herziening van het lopende steunprogramma, een operatie die vanmiddag in Valletta werd gepresenteerd als geslaagd en op details na afgerond. Missies van de drie geldlenende instanties – Internationaal Monetair Fonds, Europese Centrale Bank en de Europese Commissie namens de lidstaten – keren zeer snel naar Athene terug om de laatste losse eindjes weg te werken, waarna de eurogroep in mei de herziening formeel kan afronden. Ruimschoots op tijd om de weg vrij te maken voor nieuwe steun aan Griekenland, dat deze zomer een slordige 6 miljard schuld moet aflossen.