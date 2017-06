Europa bezorgd over brexit

,,Ik hoop vurig dat Groot-Brittannië bereid blijft de onderhandelingen te openen. Wat ons betreft: wij staan klaar. Wij kunnen morgenochtend half 9 beginnen'', aldus Juncker. Eerder op de dag verklaarde hij tegenover Politico: ,,Ik denk niet dat de zaken er nu eenvoudiger op zijn geworden.'' Europees president Donald Tusk reageerde per tweet: ,,We weten niet wanneer de brexitonderhandelingen beginnen. We weten wanneer ze klaar moeten zijn. Doe jullie best om te vermijden dat er geen deal komt als gevolg van geen onderhandelingen.''



Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier, ook via Twitter: ,,De brexitonderhandelingen zouden moeten beginnen zodra de Britten er klaar voor zijn. Tijdschema en EU-posities zijn duidelijk. Laat ons nu samen gaan werken aan een akkoord.''