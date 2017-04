Europa claimt hoofdrol bij wederopbouw Syrië

De oorlog in Syrië is nog lang niet afgelopen, maar Europa staat al in de startblokken om het geteisterde en totaal verwoeste land van de grond af weer op te bouwen. Een speciale Syriëconferentie in Brussel moet de komende twee dagen duidelijk maken hoe.

,,De internationale gemeenschap moet klaarstaan. Te vaak stellen we de planning uit tot een conflict is beëindigd. Dat is te laat”, aldus buitenlandchef Federica Mogherini vanmorgen in Luxemburg. Daar legden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken zonet de Europese inzet voor de Syriëconferentie vast.

In de conflictbeëindiging mag Europa geen rol van belang spelen – daarin hebben de VN het voortouw – maar voor de hulpverlening tijdens en vooral na de oorlog kijkt iedereen naar Brussel. De 28 landen samen brachten al een kleine 10 miljard bijeen en zijn daarmee de veruit grootste hulpverlener. Die hulp gaat niet alleen naar Syrië, maar ook naar landen in de regio die onevenredig veel Syrische vluchtelingen opvangen: vooral Libanon, Irak en Turkije. Samen met Jordanië en Egypte herbergen zij 5 miljoen vluchtelingen, binnen Syrië zelf zijn nog eens 13,5 miljoen Syriërs, van wie 6,3 miljoen ontheemd, op hulp van buitenaf aangewezen.

Opbouw

De bemoeienis van Europa straks moet veel verder gaan dan wederopbouw van de kapot gebombardeerde wegen, woningen, scholen en ziekenhuizen. Samen met internationale organisaties en landen van over de hele wereld wil Europa de Syriërs ook helpen met de opbouw van een nieuw bestuur en maatschappelijk middenveld en met de inrichting van een Justitie-apparaat dat werk kan maken van de talrijke oorlogsmisdaden de afgelopen vijf jaar. Ook denkt Europa te kunnen bijdragen aan een nationale verzoening. Het gaat er niet alleen om deze oorlog te beëindigen, maar ook het land zo weerbaar te maken dat nieuwe conflicten er geen kans krijgen.

Europese ministers zullen er zeer tegen hun zin mee moeten instemmen dat president Assad zeker in een overgangsperiode zijn leidende rol houdt. Volgens demissionair minister Koenders is dat niks nieuws: ,,Het is aan het Syrische volk om over zijn lot te beslissen, maar op het eind zal er voor hem geen toekomst zijn.” Ayrault (Frankrijk) en Gabriel (Duitsland) legden vanmorgen een zwaar accent op de noodzaak van een nieuwe Grondwet, verkiezingen en een democratische nieuwe regering.

De toch al hopeloos moeilijke gesprekken over vrede in Syrië nu belasten met een discussie over Assad is hopeloos, beseffen ze, maar tegelijkertijd is duidelijk dat een dictator met zoveel bloed aan zijn handen niet kan blijven zitten, meent Gabriel. ,,Daar niets over zeggen kan niet de positie van Europa zijn.” Positief is volgens de Luxemburgse senior minister Jean Asselborn dat alle of in elk geval de meeste partijen zich nu concentreren op de strijd tegen Islamitische Staat. ,,De Turken schijnen nu ook in te zien dat we geen strijd voeren tegen de Koerden, maar dat de Koerden onze grondtroepen zijn in de strijd tegen Islamitische Staat.”

Geen hoofdrolspelers