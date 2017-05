FNV: stop flexwerk, anders volgen acties

Het belangrijkste speerpunt van de FNV is de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toeroepen. Steeds minder werknemers krijgen een vast contract. Volgens Busker is de oplossing simpel: het moet duurder worden voor werkgevers om flexkrachten aan te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door werknemerslasten te verlagen, zodat vaste krachten goedkoper worden. Of door minimumtarieven in te voeren voor zzp’ers in bepaalde sectoren.



Werkgevers redeneren precies andersom, net als VVD en D66 aan de formatietafel. Zij zijn ervan overtuigd dat de rechten van vaste medewerkers moeten worden verminderd, zodat werkgevers minder risico lopen en sneller iemand in vaste dienst nemen. Voor de FNV is dat echter onbespreekbaar. Busker: ,,Ik zou niet weten waarom we dat zouden doen.’’