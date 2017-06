Formatie na Pinksteren verder

Kamer hoort zaakwaarnemer U2 en Rolling Stones rond Panama Papers

8:49 De zaakwaarnemer van de bands U2 en Rolling Stones moet binnenkort in de Tweede Kamer verschijnen voor een verhoor. Topman Jan Favié van Promogroup BV en U2 Limited is een van de personen die is opgeroepen door een commissie van politici die onderzoek doet naar het ontwijken en ontduiken van belastingen in Nederland.