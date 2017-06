Formatiepartijen handelen uit angst

Vandaag sluiten de voormannen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zich weer op in het Catshuis voor ‘verkennende’ of ‘informele’ gesprekken’. Er wordt tussen de vier gewoon hard onderhandeld over bijvoorbeeld de aanpak van het migrantenprobleem, maar dat mag nog niet zo heten. Dat zegt veel over hoe angstig partijen zijn om gezichtsverlies te lijden.



We vragen best veel van onze politici. We willen én dat ze doen wat de kiezer zegt én dat ze slagvaardig beslissingen nemen. Maar die twee dingen zijn lastig te combineren als alle kiezers iets anders willen en partijen allemaal met een ander mandaat aan de onderhandelingstafel zitten. Tegelijkertijd is dat nu eenmaal een dilemma waar fatsoenlijke politici mee om horen te kunnen gaan: het belang van hun eigen kiezers vertegenwoordigen en tegelijkertijd het algemeen belang dienen. De verschillen tussen de vier partijen die nu 'informeel' praten over een nieuw regeerakkoord zijn groot. Maar wie de huidige situatie vergelijkt met die in 2012, zal dit schimmenspel terecht ook wat lachwekkend vinden. Toen moesten Mark Rutte en Diederik Samsom in een tijd waarin er nergens geld voor was op nog veel meer dossiers enorme inhoudelijke verschillen overbruggen.



De extreme omzichtigheid waarmee onderhandelaars nu opereren voor ze beslissen of ze weer formeel met elkaar durven onderhandelen, is alleen te verklaren uit angst voor de volgende verkiezingen. Iedereen is bang zijn achterban teleur te stellen. Ze willen zelfs niet hardop zeggen dat ze aan het onderhandelen zijn. Dit uit onderling wantrouwen en in de hoop dat die zelfde achterbannen zich even gedeisd houden. Dat politici de tijd nemen om verstandige beslissingen te nemen, is toe te juichen. Maar dat ze handelen uit angst, geeft weinig hoop dat – als ze er al uitkomen – hier een stabiele coalitie uitkomt.