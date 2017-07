Formatiepartijen vragen opnieuw advies van Sociaal en Cultureel Planbureau

'Uitvaart Kohl zo indrukwekkend, Straatsburg kan beter uitvaartcentrum worden'

14:01 Het Europese Parlement in Straatsburg als uitvaartcentrum? De Zweedse Europarlementariër Anna Maria Corazza-Bildt ziet er wel brood in. De uitvaart van de Duitse oud-Bondskanselier Helmut Kohl afgelopen zaterdag vond ze ‘indrukwekkend’. Ze kan zich zomaar voorstellen dat meer grote Europeanen via de plenaire zaal naar het hiernamaals vertrekken.