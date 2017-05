'Geheim' overleg Rutte en Pechtold op strand Scheveningen

Pechtold en CU-voorman Segers besloten gistermiddag na een urenlang 'verkennend gesprek' dat er te weinig onderlinge basis is om te gaan onderhandelen over een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De partijen verschillen fundamenteel over een aantal dossiers, waaronder euthanasie.



Ook een laatste poging van Rutte, die voorstelde verder te praten met alle vier de partijen, leverde niks op. Pechtold weigerde. De kans is groot dat Rutte en Pechtold vanmiddag napraten over alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen en de vraag hoe het nu verder moet met de formatie.