Griekenland sluit deal over hervormingen

Begin april bereikten het land, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na anderhalf jaar onderhandelen al een politiek akkoord. In Athene werden de afgelopen tijd de losse eindjes aan elkaar geknoopt. De overeenkomst voorziet onder meer in de verlaging van de staatspensioenen vanaf 2019 en maatregelen waardoor meer mensen meer belasting gaan betalen.



,,Er is witte rook. De onderhandelingen zijn afgerond op alle zaken. De weg is nu vrij voor gesprekken over schuldverlichting", aldus de Griekse minister van Financiën Euklides Tsakalotos vanmorgen.