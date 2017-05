GroenLinks-jongeren: Verder formeren zonder CDA

Formatie Wiegel: aanval Wijffels op Buma was spelen op de man

14 mei De aanval van CDA-prominent Herman Wijffels op partijleider Sybrand Buma was 'spelen op de man'. Voormalig VVD-leider Hans Wiegel heeft dat gezegd in het tv-programma WNL op Zondag. Volgens Wiegel werken de woorden van Wijffels in het voordeel van Buma. Ze zorgen ervoor dat de CDA-fractie nog meer achter hem gaat staan, aldus Wiegel. Ook buiten de partij zal de steun voor Buma toenemen, verwacht hij.