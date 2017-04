Hennis overweegt mobiel laboratorium voor missie Irak

Ka­mer­meer­der­heid wil bezoek tweede man Eritrea blokkeren

17:00 Een Kamermeerderheid wil weten of het kabinet een stokje kan steken voor het congres van de jongerenbeweging van de enige politieke partij in Eritrea, dat dit paasweekend op een onbekende locatie in ons land wordt gehouden. Op dat congres spreekt de tweede man van het regime in het Oost-Afrikaanse land.