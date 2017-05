Herrijzenis van de 'onderkoning' 

Een vastgelopen formatie is een kolfje naar zijn hand, denkt VVD'er Frits Korthals Altes, net als Tjeenk Willink (ere)minister van Staat. ,,Hij is iemand van buitenaf en heeft juist enorme ervaring met impasses als deze'', zegt hij, wijzend op de vergelijkbare situatie in 1994 en 2010.



Want Tjeenk Willink is gedegen. De verwachting is dat hij heel secuur uit zal meten waar de uiterste pijngrens ligt van partijen die tot dusver hardnekkig vasthouden aan hun eigen droomvariant, maar ook geen hard 'nee' hebben gezegd tegen minder gewenste opties. Die gedegenheid heeft wel een keerzijde, want Tjeenk Willink is 'niet de snelste'. ,,Hij zal de stappen één voor één nemen en dat dwingt iedereen weer over de eigen positie na te denken'', zegt een betrokkene bij de formatie.



En hoewel hij nooit een uitgesproken PvdA'er was, zien enkelen er toch een signaal in dat partijgenoot Tjeenk Willink naar voren wordt geschoven. Het is geen geheim dat Rutte het liefst Lodewijk Asscher aan de onderhandelingstafel zou zien. Asscher zei gisteren geen extra druk te voelen. Toch spreekt een prominente sociaaldemocraat dat tegen. ,,Voor Asscher is het ingewikkelder om met een partijgenoot te praten dan met iemand die hij de deur in het gezicht kan gooien. Herman is onafhankelijk: hij heeft ook wel eens wat geadviseerd wat de PvdA niet aanstond.''