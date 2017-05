Het boemeltje naar het Torentje: formatie terug bij af

Alexander Pechtold wordt zelfs een tikje geïrriteerd als hem wordt voorgelegd dat de formatie nu logischerwijs met de ChristenUnie verder moet. ,,U kunt ook tellen’’, zegt hij, wijzend op de 76 zetels die zo’n regering zou stutten. ,,Zo’n combinatie heeft een minimale meerderheid, dus ook minimale stabiliteit’’, zegt hij afgemeten.

Maar de deur dichtgooien doet hij evenmin. Iedereen aan het Binnenhof speelt het gezelschapsspel mee, nu maandagavond de formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks mislukte. Welke combinatie van partijen gaat dan wél leiden tot een volgende regering? Na een debat vandaag komt die taak waarschijnlijk weer bij informateur Edith Schippers te liggen.

Eerst zal zij de oude lijstjes met mogelijke coalities moeten afwerken, te beginnen met theoretische exercities. Zo wil de PVV nog altijd met VVD en CDA in zee, maar Rutte en Buma bevestigden gisteren daar niet over te piekeren, omdat Geert Wilders tijdens Rutte I ‘wegliep toen het moeilijk werd’.

Minderheidskabinet

De PvdA dan. Zelfs met maar negen zetels zou het gehele ‘motorblok’ graag met de partij in zee gaan. Maar kom er bij de in de verkiezingen afgestrafte Lodewijk Asscher niet mee aan. De PvdA-leider blijft stoïcijns weigeren. ,,Met ons een kabinet vormen is een mathematische mogelijkheid, geen politieke.”

Al even onbegaanbaar lijkt de optie van een centrumlinkse regering zonder de VVD, die de SP probeert te reanimeren. Voor dat kabinet-Buma I zijn maar liefst zes partijen nodig. De CDA-leider vindt het echter onbestaanbaar met vijf linkse partijen te gaan samenwerken.

Buma moet al evenmin denken aan een minderheidskabinet, een mogelijkheid die in VVD-kringen de ronde doet. Rutte is er lenig genoeg voor, heeft hij bewezen, maar het CDA en ook D66 willen er niet aan. Zeker niet nu er nog andere opties zijn. Termen als ‘vleugellam’ en 'krachteloos' vallen. ,,Een tocht door de woestijn van vier jaar, waarbij je constant om meerderheden moet bedelen”, voorspelt een ingewijde.

ChristenUnie

En zo komt de paringsdans vanzelf weer terug bij de ChristenUnie. Sybrand Buma (CDA) en Mark Rutte (VVD) houden zich daarover zoveel mogelijk op de vlakte. Zij willen het aarzelende D66 niet van zich vervreemden. ,,We moeten nu eerst maar eens een debat voeren”, klinkt het daar.

D66 is meer uitgesproken. In de partij hameren ingewijden erop dat nota bene op het gebied van asielzaken er met ChristenUnie niet veel beter zaken doen is dan met GroenLinks.

Bovendien houdt ChristenUnie zélf formeel ook de boot af. ,,Ik wil eerst wel eens weten of het definitief over is tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks’’, zegt leider Gert-Jan Segers.

Van zijn kant is dat begrijpelijk. Klaver, Rutte, Buma noch Pechtold weigeren publiekelijk lelijk te doen over hun mislukte gesprekken. Klaver en Rutte zeiden gisteren dat de breuk ‘niet voor de bühne was’, maar Pechtold houdt alle lijnen open. ,,We zijn op een politiek volwassen manier uit elkaar gegaan. Dat is heel belangrijk omdat je elkaar, alle vier of een deel ervan, weer tegenkomt.”