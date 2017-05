Het wordt tijd dat Emile Roemer opstapt

En weet u wat het gekste is. Hij maakt een kans, Roemer. En dat weet-ie. Dat maakt Emile Roemer ook zo relaxed. Want we kunnen nog maanden doorformeren, maar veel meer mogelijkheden zullen er uiteindelijk niet zijn.



Of de SP gaat alsnog door de bocht om een kabinet met de VVD mogelijk te maken. Waarvoor de coup nodig is, die eigenlijk over twee jaar gepland staat. Dan komt Liliane Marijnissen aan de macht om de unieke kans te pakken de SP een Nederlandse regering in te fietsen. Of het wordt Buma 1, dat linkse gedrocht waar Sybrand het nu niet over wil hebben, maar waarvan hij misschien toch wel heimelijk droomt. He, het torentje he.



Of, beste mensen, en dat is wat u echt niet moet uitsluiten, of we gaan toch meemaken wat het Haagse establishment al twee maanden hoopt. Namelijk dat de PvdA alsnog instapt. De grote vraag is wanneer Lodewijk Asscher alsnog gaat bewegen. Om het land te redden. Of Buma I onmogelijk te maken.



Wedje maken?



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever in Den Haag. Nu bekijkt hij de formatie vanaf gepaste afstand.