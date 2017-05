Hoe de formatie plots een puinzooi werd

Precies een week nadat de eerste formatiepoging strandde, is het chaos in Den Haag. De opties voor een volgend kabinet zijn er in zeven dagen doorheen gejast.

Informateur Edith Schippers had het zich anders voorgesteld. Een ordentelijke formatiepoging met VVD, CDA, D66 en GroenLinks lag voor de hand, dus tuigde ze een overzichtelijk proces op. Eentje met wekelijkse persbijeenkomsten, met bijpraatsessie met de koning en achtergrondgesprekjes met fracties ‘zodat zij meegenomen zouden worden’ in het traject.

Een week nadat die poging strandde, is de puinbak van deze formatie niet te overzien. Alle mogelijke alternatieve varianten zijn geblokkeerd. Nadat GroenLinks van de onderhandelingstafel was weggelopen vanwege migratie, lieten bijvoorbeeld PvdA en SP weten niet bij het ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66 te willen aansluiten. PvdA-leider Lodewijk Asscher niet omdat hij na de afstraffing bij de verkiezingen liever een beurt overslaat, terwijl SP-leider Emile Roemer de VVD al voor de stembusgang ‘nee’ had verkocht en daarbij blijft.

Vier uur praten

Dus zat Schippers de afgelopen dagen opties weg te strepen op zoek naar een doorbraak. Die leek alsnog aanstaande. Want D66-leider Alexander Pechtold had weliswaar gezegd dat regeren met de ChristenUnie ‘onwenselijk’ was, opeens bood CU-leider Gert-Jan Segers hem de hand. Ja, stelde hij, van een verruiming van de euthanasiewet had hij weliswaar een breekpunt gemaakt, maar ‘praten kan altijd’. Dat deden de mannen dus, vier uur lang.

Uiteindelijk zag D66 gisteren toch geen heil in formele onderhandelingen. ,,Het zat er gewoon niet in,’’ aldus Segers, die zich geen buil valt aan die mislukking.

Hoe anders is dat voor Alexander Pechtold. De eerste ruim 60 dagen van de formatie stapte hij nog trots over het Binnenhof naar de Stadhouderkamer. Helemaal in zijn nopjes met de poging met GroenLinks. Nu hij het slagveld aan mislukte flirts overziet, is de houding een andere. ,,Ik roep nu de andere heren op ergens mee te komen. D66 heeft toch meerdere varianten voorgesteld.’’

Strategie

Volledig scherm © ANP En inderdaad: het onbehagen zal de andere partijen ook bekruipen. Een dezer dagen moet gedebatteerd worden over de impasse. Met de breuk die Pechtold geforceerd heeft met ChristenUnie, zal hij opnieuw op SP en PvdA een appèl doen. Goeddeels is dat strategie. Pechtold wil niet de enige linkse partij in een nieuw kabinet worden, bang als hij is dan felle oppositie te krijgen uit die hoek de komende vier jaar. Op hun beurt zijn SP en PvdA bang om (verder) uitgekleed te worden, als ze wél regeringsverantwoordelijkheid gaan dragen.

Western