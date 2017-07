Hopelijk zet nieuw kabinet strijd tegen het roken door

In Nederland zijn drie keer zo veel verkooppunten voor sigaretten en shag als voor bruin brood. Met die slogan wijst het Longfonds ons er op dat het best gek is dat we jongeren proberen te overtuigen niet te gaan beginnen met roken, terwijl ze wel op zo’n 30 duizend verkoopplekken in het land worden geconfronteerd met tabak. Het is dan ook logisch dat de overheid dat aantal verkooppunten wil verminderen door sigarettenautomaten in de horeca te verbieden vanaf 2022.

Het is het zoveelste stapje dat wordt genomen in de strijd tegen het roken. Waar het nog niet zo heel lang geleden is dat roken in de bus, het vliegtuig of op de werkplek normaal werd gevonden, is tabak meer en meer verdrongen uit de openbare ruimte. En niet voor niets. Jaarlijks sterven alleen al in Nederland 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en enkele duizenden aan de gevolgen van meeroken. Het is de taak van een overheid om de volksgezondheid te beschermen. En als elke dag zo’n honderd kinderen verslaafd raken aan roken- zoals het Longfonds beweert - dan is het terecht dat er telkens nieuwe maatregelen bij komen om jongeren te weerhouden eraan te beginnen.