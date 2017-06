Informateur roept SP-leider Roemer op voor gesprek

Na het klappen van de 'informele gesprekken' met GroenLinks, onderzoekt informateur Tjeenk Willink opnieuw welke partijen met elkaar een nieuwe regering kunnen vormen. De SP heeft zijn kiezers belooft niet met de VVD in zee te gaan, maar wordt wel aan de onderhandelingstafel gewenst door de drie andere partijen.



Het motorblok van VVD, CDA en D66 zou samen met de SP een meerderheidskabinet kunnen vormen, maar partijleider Roemer wil daar ondanks herhaaldelijke verzoeken niks van weten. ,,Als ze denken dat we de volgende partij zijn die aansluit bij een rechts blok, dan hebben ze het niet zo goed begrepen", zei hij eerder. Volgens Roemer is Rutte verantwoordelijk voor de impasse bij de formatie. ,,We hebben drie maanden lang een VVD gezien die alleen maar partijen de gordijnen in gejaagd heeft."



Ook een vijfpartijenkabinet, waarin hij versterking zou krijgen van een extra linkse partij (bijvoorbeeld de PvdA), geen optie. ,,Een van beide is dan het vijfde rad aan de wagen. Dat is voor iedere linkse partij die daar aanschuift politieke zelfmoord."



Voor Roemer is er maar één optie mogelijk: een centrumlinks kabinet onder leiding van CDA-leider Sybrand Buma. Die wil daar op z'n beurt weer niks van weten.