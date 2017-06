Jan Roos weg als leider VNL

Roos wist met VNL bij de Tweede Kamer-verkiezingen geen zetel te bemachtigen. Hij sprak toen al van een 'flinke kater'. Roos zegt nu: ,,Het is simpel. We hebben ons best gedaan, hard gewerkt en het eindresultaat was niet best. Ik geloof niet in nog een keer proberen, blijkbaar ben ik als politiek leider niet aansprekend genoeg geweest en dan moet je eerlijk zijn en je conclusies trekken."