Joris Bengevoord (32) begint burgemeesters-vlog

De buurman kreeg gelijk: 28 jaar later krijgt Bengevoord de ambtsketen omgehangen. ,,Het is een bijzondere dag. Ik ben heel blij dat ik in mijn geboortestad deze functie heb gekregen.’’



Zijn vroegere kleuterjuf feliciteerde hem via Facebook, en ook veel andere stadsgenoten verwelkomen Bengevoord terug in Winterswijk. ,,Ik val met mijn neus in de boter. Mijn installatie als burgemeester is op de dag van de Koningsspelen en volgende week is het Koningsdag. Geweldig.’’



Koekhappen en andere echte oer-Hollandse Koningsdagspelletjes zijn wel aan Bengevoord besteed. ,,Dat hoort er gewoon bij.’’



Bovendien houdt de kersverse burgemeester wel van een gebbetje. Niet vreemd met een levenspartner als Arijan van Bavel - beroemd geworden als zijn alter ego Adje bij Paul de Leeuw - én zijn baan als directeur van het kleine pretpark De Waarbeek in Hengelo.