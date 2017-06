'Juist Klaver moet helpen immigratie te beperken'

Informateur Herman Tjeenk Willink trachtte de formatiegesprekken tussen het door VVD, CDA en D66 gevormde 'motorblok' en GroenLinks te reanimeren, maar de poging mislukte omdat de onderlinge ideologische verschillen over immigratie onoverbrugbaar bleken. GroenLinks-voorman Jesse Klaver ging niet akkoord met het voorstel om internationale afspraken tussen de Europese Unie en Noord-Afrikaanse landen te maken, zodat toekomstige immigratiestromen worden ingedamd. GroenLinks, dat zich wil inzetten voor een groen en duurzaam Nederland, kon zich niet vinden in deze eis. Dat is opvallend, omdat het beperken van immigratie hard nodig is om ons land te verduurzamen.

Katalysator

Het afgelopen jaar werkte immigratie als katalysator voor de forse bevolkingsgroei in Nederland. Momenteel telt ons land meer dan 17 miljoen inwoners. Dit aantal is door immigratie sterk toegenomen; vorig jaar vestigden zich hier 88.000 migranten, van wie de grootste groep afkomstig was uit Syrië. Het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt dat Nederland ten gevolge van internationale migratie 18 miljoen inwoners heeft in 2044.

De demografische ontwikkelingen zorgen onder meer voor werkgelegenheid in de bouw en in de energie- en transportsector. Juist deze sectoren zijn de belangrijkste oorzaken van de hoge CO2-uitstoot van Nederland. Vorig jaar bedroeg de uitstoot van het broeikasgas CO2 door onze industrie 94 miljoen ton, nooit eerder was het gemeten peil zo hoog. De stijgende lijn zet in 2017 door: in het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot 1,9 procent hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Dat de Nederlandse uitstoot al jaren ver boven het Europese gemiddelde zit, maakt eens te meer duidelijk dat het nieuwe kabinet de ambitie moet hebben om schone energiebronnen aan te boren, zodat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gereduceerd. Maar dit proces kost vele jaren. Politieke maatregelen die immigratie - en daarmee bevolkingsgroei - op korte termijn stimuleren, vertragen de energietransitie omdat een groeiend inwonertal direct afhankelijk is van de meest vervuilende sectoren.

Om Nederland groen en duurzaam te maken, bepleit GroenLinks onder meer hoge belastingen voor bedrijven en burgers die het milieu vervuilen. Dit soort maatregelen is niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat als de bevolkingspopulatie in het huidige tempo blijft toenemen. Wil Nederland op korte termijn vergroenen en inzetten op schone energie, dan is het zaak om de bevolkingsgroei te begrenzen. De sleutel daarvoor ligt bij een streng immigratiebeleid. Het is een gemiste kans van een partij die inzet op vergroening om de formatie juist op dit punt te laten stranden.