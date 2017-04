Kabinet: Turkije mag moskeeën blijven betalen

Kamer verdeeld over Amerikaanse aanval op Syrië

13:57 In de Tweede Kamer wordt vanmiddag gedebatteerd over de Amerikaanse aanval op Syrië, twee weken geleden. De Kamerleden willen onder meer duidelijkheid hebben over de vraag wie er achter de aanval zit en of de tegenaanval van de Amerikaanse president Trump voldoende mandaat had.