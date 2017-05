Kabinet wil referendum over doodstraf Turkije hier voorkomen

Koenders krijgt steun van een groot deel van de Tweede Kamer. ,,Dit moeten we echt niet willen,'' zegt CDA-Kamerlid Raymond Knops. ,,Een ander land dat op ons grondgebied laat stemmen over zó'n controversieel onderwerp, dat zó ver af staat van onze basiswaarden: dat gaat veel te ver. Het kabinet moet onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat Turkije hier stembureaus gaat openen voor dit onderwerp.''



Dat wil ook de VVD, die de plannen voor een Turks doodstrafreferendum 'verwerpelijk' noemt. ,,Turkije diskwalificeert zich hiermee definitief voor het lidmaatschap van de EU,’’ zegt Kamerlid Sven Koopmans. ,,We kunnen niet verbieden dat er gestemd kan worden op de Turkse ambassade in Nederland, want dat is Turks grondgebied. Maar een groots referendum in bijvoorbeeld de RAI in Amsterdam, dat moeten we niet gaan faciliteren.’’ Ook SP en PvdA vinden dat.