Kamer begint onderzoek ontwijken belastingen

Sylvana 'teleurgesteld' over verplichte naamswijziging Artikel 1

8:37 Sylvana Simons is teleurgesteld en verbaasd over de rechterlijke uitspraak dat ze de naam van haar politieke partij Artikel 1 moet veranderen. De stichting Radar/Art. 1, een kenniscentrum voor discriminatie in Rotterdam, spande een kort geding aan over de naam en won. Simons overweegt verdere juridische stappen.