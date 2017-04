Kamer in debat over overnamepogingen

VVD eist opheldering over aanpassen paasviering

15:46 De VVD wil opheldering over de christelijke scholen die hun paasvieringen afzwakken. De partij vraagt zich af of er sprake is van zelfcensuur door de scholen of dat er druk is uitgeoefend door leerlingen en ouders om de festiviteiten met Pasen af te zwakken.