Kamp: Kabinet wil niet langer op handen zitten

Prinsjesdag, het moment waarop het kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert, is nog maar drie maanden weg. Gezien de trage formatie is de kans reëel dat het huidige, demissionaire kabinet er in augustus - wanneer de eerste knopen over de begroting moeten worden doorgehakt - nog zit.

Controversieel

Kamp: ,,Ik stuur nu wekelijks meerdere belangrijke rapporten naar de Tweede Kamer met alleen een begeleidend briefje, dus zonder beleidsstandpunt. De eerste drie maanden zaten we als kabinet nog in de modus dat we demissionair zijn. Daarnaast heeft de Tweede Kamer ook een reeks onderwerpen controversieel verklaard (die moeten worden afgehandeld met een nieuw kabinet, red.). Maar we zitten inmiddels op het punt dat we toch op dossiers cruciale besluiten moeten nemen."

Quote We zitten inmiddels op het punt dat we toch cruciale besluiten moeten nemen." Minister Kamp, Economische Zaken

Volgens de minister van Economische Zaken wordt daar momenteel binnen het kabinet over nagedacht. Hij weigert specifieke onderwerpen te noemen, maar sluit niet uit dat afzonderlijke ministers de komende maanden naar de Tweede Kamer zullen gaan om te verzoeken of de ban op besluitvorming over bepaalde onderwerpen kan worden opgeheven.

In ieder geval zal het demissionaire kabinet met Prinsjesdag te grote verschillen in koopkracht tussen groepen burgers repareren. Lastenverlichting daarentegen is volgens Kamp een onderwerp dat op de formatietafel ligt.