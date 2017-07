Kamp niet in beroep tegen strafrechtelijk onderzoek gaswinning NAM

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat niet in beroep tegen het besluit dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek moet instellen naar de aardbevingsschade. Die is ontstaan als gevolg van gaswinning door de NAM.

Dat schrijft Kamp vanmorgen aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van GroenLinks. ,,Omdat gerechtelijke procedures wat mij betreft niet de manier zijn om deze problematiek in Groningen op te lossen, heb ik besloten om af te zien van het zelf instellen van hoger beroep tegen dit vonnis'', schrijft Kamp, die stelt dat ,,rechtszaken over onveiligheid en teleurstelling in de Staat alleen maar verliezers kennen''.

Het OM zei eerder de NAM niet te willen vervolgen voor de aardbevingsschade, maar het Hof Arnhem-Leeuwarden besloot dat dat wel moest gebeuren. Het hof stelde vast dat er aanwijzingen bestaan dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan 'het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is'. Het gaat specifiek om schade in de periode tussen 1 januari 1993 en 14 april 2015 in de provincie Groningen. De minister schaart zich nu dus achter die uitspraak.

Schade

De zaak is aan het rollen gebracht door verschillende individuele klagers en de Groninger Bodem Beweging. Inmiddels wonen ruim 100.000 mensen in een huis met bevingsschade, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Een kwart heeft zelfs meer dan eenmaal schade gehad, waardoor ze zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis. Een deel van de Groningers heeft psychische klachten hierdoor.