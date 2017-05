Keizer voldeed niet aan eisen toezichthouder

Video Asscher: Overheid mag zelf bepalen wel of niet op GeenStijl te adverteren

9 mei De overheid mag zelf de afweging maken of ze wel of niet op GeenStijl en Dumpert wil adverteren. Dat staat los van een persoonlijke opvatting over de inhoud van de sites. Dat zei demissionair vicepremier Asscher vanmiddag tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Hij vindt niet dat de vrijheid van meningsuiting door een advertentieboycot wordt beperkt.