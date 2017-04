Kiezer acht kans op kabinet met groenLinks groter

D66-kopstukken hand in hand naar formatie na homogeweld Arnhem

10:52 D66-onderhandelaars Alexander Pechtold en Wouter Koolmees zijn vanochtend hand in hand naar het overleg over de coalitievorming gekomen. Zij deden mee aan de solidariteitsactie voor twee homo´s die dit weekend in Arnhem werden mishandeld omdat zij hand in hand over straat liepen.