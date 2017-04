Klimaat 'urgent' bij formatie

,,Ik heb duidelijk gemaakt dat er enige urgentie is op dit dossier, zeker in de komende kabinetsperiode'', zei Mommaas. Klimaat en energie zijn echter niet de enige ,,grote opgaven'' die ter tafel kwamen in het gesprek met de leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. ,,We hebben het gehad over landbouw en natuur, de circulaire economie en versterking van de stedelijke regio's'', aldus de PBL-directeur. De circulaire economie is gericht op zo veel mogelijk hergebruik en het vermijden van milieuschade.

Over klimaat is in algemene zin gesproken, zei Mommaas. Op de specifieke voorstellen uit de partijprogramma's is niet ingegaan. Het PBL bracht eerder al rapporten uit over het klimaatakkoord van Parijs en over de milieumaatregelen uit verkiezingsprogramma's. Om de wereldwijde temperatuurstijging in 2050 onder de 2 graden Celsius te houden, moet de CO2-uitstoot 80 tot 95 procent lager zijn ten opzichte van 1990. In 2030 moet de reductie tussen 43 en 49 procent liggen.