Koenders: Nederland mag niet dupe worden van Brexit

,,We hebben een constructief en zakelijk gesprek gevoerd", aldus Koenders na het gesprek. ,,Ik heb aangegeven dat het VK er zelf voor heeft gekozen om de EU te verlaten maar dat Nederland graag nauw met de Britten blijft samenwerken, voor zover het vertrek uit de EU door de Britten dat mogelijk maakt’. De Nederlandse boodschap voor de Britten is 'keep calm, be realistic and negotiate’.



De ministers hebben ook gesproken over de invloed van de vervroegde verkiezingen op de planning van de onderhandelingen. De Britse premier Theresa May riep vorige week onverwacht nieuwe verkiezingen uit, omdat ze een groter mandaat wil voor haar eigen Brexitstrategie. ,,Het is nu aan de Britse kiezers om aan te geven wat ze willen. Het Brexit-proces is op 29 maart ingezet en zal voortgaan, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen", zegt Koenders daarover. Hij herhaalt komende zaterdag tijdens de Europese top opnieuw dat de EU en Nederland constructief en zakelijk de onderhandelingen met het VK in zullen gaan.