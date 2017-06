Kuzu: 'Mantelzorg vergt veel van mijn gezin'

Miljoenen mensen die onbetaalde zorg leveren aan vrienden en familie staan onder grote druk. Ze kunnen hun taak nauwelijks aan en sommigen denken zelfs aan zelfdoding. Over dat grote sociale probleem praat de verontruste Tweede Kamer deze week. Politiek verslaggever Edwin van der Aa vraagt in de tweede aflevering van @Binnenhof aan Kamerleden of zij ook wel eens voor een naaste zorgen.