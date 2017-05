Lange rijen voor stembureaus in Iran

Kuzu: Binnen week uitsluitsel over coalitie met CU

18 mei Als VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie gaan onderhandelen over een nieuw kabinet moeten zij binnen een week duidelijk maken of dat levensvatbaar is. Dat vindt DENK-voorman Tunahan Kuzu, die wil dat ,,er na 64 dagen eens vaart gemaakt wordt'' met de kabinetsformatie.