Leraren massaal naar 'zinloos' Kamerdebat

Turkije: Nederland is xenofoob en islamofoob

11:04 'Nederland is xenofoob en islamofoob. In de afgelopen verkiezingscampagne hebben alle partijen zich schuldig gemaakt aan islam- en vreemdelingenhaat.' Turkije opende vanmorgen, in de periodieke doorlichting van de mensenrechtensituatie in VN-lidstaten, een korte, maar frontale aanval op Nederland.