'Leraren zitten niet te wachten op Haags gedoe'

Maar echt verzekerd kunnen zij er niet van zijn.

Mij is het vertrouwen geboden, door Mark Rutte persoonlijk, maar ook namens zijn partij en de formerende partijen, dat er in de begroting van volgend jaar een substantieel bedrag staat. Ik had graag dat bedrag nu willen opnemen in de begroting. Dat lukte niet, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het er straks in staat.”



Waarom was het nodig om met de formerende partijen te spreken?

,,Ik had daar wel behoefte aan. Uiteindelijk zullen zij met elkaar – en ook met ons – het ook eens moeten kunnen worden over wat er gebeurt voor die leraren. In zo’n proces dat zo ingewikkeld is, was het voor mij belangrijk om terug te horen ‘hier denken we aan’, ‘hier komt het door’, ‘we doen ons best om het snel te regelen’.