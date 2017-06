Lijstverbinding straks niet meer mogelijk

Partijen krijgen op dit moment bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad of Europees parlement de zetels die ze zelf op basis van stemmen in de wacht hebben gesleept. De zetels die overblijven (de restzetels) worden toegekend aan de partijen die per behaalde volle zetel de meeste 'reststemmen' overhouden. Dat is in het voordeel van grote partijen, waardoor veel kleinere partijen een lijstverbinding met elkaar aangaan. Zo'n partijencombinatie maakt meer kans op een restzetel.