Mark Rutte morgen niet bij onderhandelingen

Eric Wetzels wordt waarnemend par­tij­voor­zit­ter VVD

15:23 Het VVD-congres zal over ruim twee weken in Arnhem Eric Wetzels aanwijzen als vice-voorzitter van de VVD. De partijtijger die uiteenlopende vrijwilligersfuncties had, zal zo goed als zeker waarnemend partijvoorzitter zijn zolang de huidige praeses Henry Keizer onderwerp is van een integriteitsonderzoek.