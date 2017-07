Meer actie tegen bootvluchtelingen naar Italië

Het aantal migranten vanuit Libië is de laatste tijd sterk gestegen. Italië dreigt al boten van hulporganisaties te weren uit havens. Het land gaat een gedragscode voor dergelijke ngo's opstellen, zo is gisteren afgesproken in Parijs. Naast ministers uit Italië, Frankrijk en Duitsland was ook EU-commissaris Dmitri Avramopoulos (Migratie) aanwezig.