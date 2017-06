Meer verlof voor jonge papa's is nog onzeker

De meeste partijen in de Tweede Kamer vinden het een goed idee als partners 5 in plaats van 2 dagen betaald kraamverlof krijgen, nadat hun geliefde is bevallen. De Tweede Kamer debatteert vanavond over dit wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Quote Vaders kunnen ook vakantiedagen opnemen na de geboorte VVD'er Bas van 't Wout Maar de formatie lijkt roet in het eten te gooien. De onderhandelende partijen CDA, D66 en ChristenUnie, eigenlijk voorstander van het idee dat vaders langer bij hun pasgeborene zijn, twijfelen of ze het plan nu gaan steunen. ,,Mijn ambitie gaat veel verder: ik wil 3 maanden betaald vaderschapsverlof. Ik regel dit liever in één keer goed aan de formatietafel’’, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.



CDA’er Pieter Heerma vindt eveneens dat dit onderwerp bij de formatie hoort. Het was aanvankelijk controversieel verklaard, maar een Kamermeerderheid besloot vorige week toch dat er over gedebatteerd mocht worden.

Vakantie

Carola Schouten van de ChristenUnie twijfelt ook inhoudelijk over het plan. ,,In principe zijn wij voor uitbreiding naar 5 dagen, maar de uitvoerbaarheid is wel een probleem. De regeling is nu zo ingewikkeld dat uitkeringsinstantie UWV het wetsvoorstel pas in 2019 kan uitvoeren.’’

Zo kan het zomaar dat voorstanders tegen de uitbreiding van het vaderschapsverlof gaan stemmen. Een andere reële optie is dat partijen de wetsbehandeling vertragen, omdat er vandaag veel nieuwe wensen op tafel komen. Zo willen GroenLinks en SP het kraamverlof nog veel verder uitbreiden.

Overigens is het nog geen uitgemaakte zaak dat er in de formatie wel overeenstemming komt over uitbreiding van het vaderschapsverlof. VVD, de grootste partij aan tafel, ziet er helemaal niets in. ,,Natuurlijk is het goed als vaders na de geboorte thuis zijn, maar daar kun je ook vakantiedagen voor opnemen. Je hoeft daar niet de overheid of werkgevers voor op te laten draaien’’, zegt VVD’er Bas van ’t Wout.