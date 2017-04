Milieucommissies formatiepartijen schrijven gezamenlijk advies

Automobilisten moeten gaan betalen per gereden kilometer, alle kolencentrales moeten dicht en er moet een verbod komen op de verkoop van benzine- en dieselauto’s over acht jaar. Dat staat in een gezamenlijk advies van de ‘groene denktanks’ van VVD, CDA, D66 en GroenLinks, de partijen die nu onderhandelen in Den Haag over de vorming van een nieuw kabinet. Ook de denktanks van PvdA en ChristenUnie steunen het advies.

De denktanks hebben geen formele status. Het zijn overlegclubs van partijleden die discussiëren over milieu. Al acht jaar steken de clubs met regelmaat de koppen bij elkaar. Initiatiefnemer van het advies is VVD-lid Gijs Dröge. Hij is in het dagelijks leven directeur van SMK, een bedrijf dat milieucertificaten uitdeelt. ,,Ik heb het initiatief genomen na 15 maart, omdat mijn partij de grootste is geworden,’’ zegt hij. ,,Door een gezamenlijk advies te presenteren vanuit de partijen die nu deelnemen aan de formatie met ook nog steun vanuit de PvdA en ChristenUnie hopen we een signaal af te geven aan de onderhandelaars: er is breed draagvlak om echt ander beleid te voeren.’’

In 2012 stuurden de denktanks ook een advies aan de toenmalige informateurs. Daar is toen niets mee gedaan. ,,Het is gewoon weg onderhandeld aan tafel,’’ constateert Dröge teleurgesteld. ,,Maar klimaat moet je niet uitruilen tegen iets anders, bijvoorbeeld tegen een lagere zorgpremie. Daarvoor is het te belangrijk.’’

Verzameling

De voorstellen zijn ‘niet revolutionair’, vindt Dröge. Het is min of meer een verzameling van wat alle partijen in hun verkiezingsprogramma hebben geschreven met een plusje er bovenop. In het advies schrijven ze dat duurzaamheid ‘bittere noodzaak’ is. Niet alleen omdat Nederland met 159 ander landen het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend, maar ook omdat de economie er flink van kan profiteren wanneer er de komende kabinetsperiodes fors wordt geïnvesteerd in nieuwe energiebronnen.