Motorblok aan zet: bruggen slaan of minderheidskabinet?

Rutte (VVD), Buma (CDA) en Pechtold (D66) praten om 13.00 uur verder in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof. Eerst met z'n drieën, want informateur Tjeenk Willink wil dat de gedoodverfde regeringspartijen eerst onderling bepalen of en hoe er een brug geslagen kan worden naar een mogelijke vierde partner, die dan later zou kunnen aanhaken. Dat is een harde eis van Pechtold, die vreest straks als enige 'linkse' partij in een centrumrechts blok te belanden. In een kabinet waar D66 aan gaat deelnemen moeten progressieve en conservatieve partijen in balans zijn. ,,Dat evenwicht wil ik ab-so-luut terug zien”, zegt hij.