Nederland zet tientallen Somalische piraten uit

De piraten waren in 2012 door Nederlandse marineschepen onderschept op zee. Ons land helpt sinds 2011 bij het opsporen van piraten voor de kust van Somalië. Zodra de piraten aan boord van de marineschepen waren gebracht, waren ze op Nederlands ‘grondgebied’. Ze zijn vervolgens naar hier gehaald, berecht en hebben hun straf uitgezeten. ,,De afgelopen jaren hebben we op dit proces, maar zeker ook in het hele terugkeerproces, veel inspanning geleverd met veel partners", zegt Jannita Robberse, algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Onduidelijkheid over afgewezenen

Overigens gaf Robberse ruiterlijk toe dat de dienst van zo’n 8100 afgewezen asielzoekers ‘geen idee’ heeft of zij daadwerkelijk Nederland hebben verlaten. Zij moeten in principe zelf regelen terug te gaan naar hun thuisland, maar nemen de hulp die zij kunnen krijgen niet aan. Dit ligt gevoelig, omdat bijvoorbeeld de aanslag in Zweden van vrijdag ook gepleegd werd door een afgewezen asielzoeker.

,,Wij moeten daar eerlijk over zijn,’’ zei Robberse. ,,We kunnen niet met zekerheid zeggen waar zij zijn en of ze echt ons land hebben verlaten. We hebben geen idee.’’

Een deel komt wellicht terecht in zogenoemde locaties van bed-bad-brood. Dit ligt politiek gevoelig, omdat de VVD deze het liefst wil sluiten, maar andere partijen zoals de PvdA juist niet. Het kabinet kwam tot een compromis om deze op termijn te beperken tot een handvol locaties, maar het aantal wordt momenteel juist uitgebreid: in Groningen en Deventer kwamen locaties bij. Illegaliteit is immers nog altijd niet strafbaar.

Robberse wil zich niet aan politieke uitspraken wagen. Vooral niet nu het onderwerp besproken wordt bij de formatie. ,,Ik kan alleen maar zeggen dat wij lokaal op die locaties ook mensen proberen te bewegen het land alsnog te verlaten.’’

Druk jaar 2016

In 2016 werden 8.100 afgewezen personen geregistreerd als ‘zelfstandig verlaten zonder toezicht’, maar vaak gaan zij helemaal niet weg uit Nederland. Zij belanden niet zelden in de illegaliteit. Dat aantal lag overigens wel lager dan in 2015. Toen kwam het aantal uit op 10.080. Het aantal gedwongen vertrekken van afgewezen asielzoekers steeg wel: van 1850 in 2015 naar 2220 in het vorige jaar. Die asielzoekers worden echt uitgezet, al keert een aantal wel weer eens terug.

Bij de persconferentie van de DT&V, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) sprak men van een ‘bijzonder druk jaar’. Weliswaar kwamen er minder asielzoekers naar ons land dan in het ‘piekjaar’2015, maar het was nog altijd druk met veel ‘nareizende’ familieleden. Bij Somalische gezinnen is dat aantal nareizende gezinsleden het grootst, bij Syriërs ligt dat aantal lager. Meestal komen er nog drie gezinsleden over nadat de eerste van het gezin asiel heeft gekregen.

Serviërs koploper

Ook kwamen er nog steeds veel asielzoekers uit ‘veilige landen’, zoals Albanië, Servië, Kosovo, Marokko en Algerije. Zij zijn kansloos om hier te blijven, maar de instroom blijft hoog. Circa een kwart van de instroom valt in die kansloze categorie. Het totaal aantal afgegeven verblijfsvergunningen daalde mede daarom ook van 70 procent van de aanvragen in 2015, naar 54 procent in 2016.

De totale asielinstroom was in 2016 met ongeveer 31.600 bijna de helft lager dan in het ‘piekjaar’ 2015 toen de instroom 58.900 was. Het ging in een derde van de gevallen om Syriërs (34 procent), om Eritreeërs (9 procent) en Albanezen (5 procent).