'Nieuw kabinet moet roken verder terugdringen'

Een nieuw kabinet moet op dit terrein echt doorpakken, vindt de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek, het kankerinstituut in Amsterdam. De raad schreef vandaag, een dag voor Wereld Anti-Tabaksdag, een brief met deze oproep aan de nieuwe onderhandelaars bij de formatie van een nieuw kabinet.

Kosten

De raad wijst erop dat elke dag 55 mensen sterven aan ziekten door roken, zoals kanker en hart-en hersenziekten. En hoewel de hoge accijnzen op sigaretten de Staat veel geld opleveren, is het nadeel van alle rokers voor de samenleving per saldo toch groter.

Zo worden de kosten voor de gezondheidszorg onbetaalbaar, staat in de brief. Als mensen niet meer zouden roken, kan veel geld en tijd worden besteed aan andere zorg en onderzoek naar kankersoorten die niet vermijdbaar zijn. Als een pakje sigaretten 1 euro duurder wordt, zou er al 600 miljoen euro per jaar vrijkomen om te gebruiken voor onderzoek.