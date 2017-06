OM onderzoekt opnieuw uitspraken Geert Wilders

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat opnieuw uitspraken van Geert Wilders onderzoeken. Na een rechtshulpverzoek van justitie in Oostenrijk bekijkt het uitlatingen die de PVV-leider in 2015 in Wenen heeft gedaan.

Wilders zei twee jaar geleden tijdens een speech in Wenen onder meer dat de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’ is. De PVV-leider zei ook: ,,De islam roept mensen op terroristen te zijn, de Koran laat daar geen twijfel over bestaan.’’ Een moslimorganisatie uit Wenen deed daarop aangifte tegen Wilders, waarna het Oostenrijkse openbaar ministerie een gerechtelijk vooronderzoek begon.

Dat heeft eerder dit jaar besloten de zaak over te dragen aan Nederland, zegt woordvoerder Nina Bussek tegen het AD. ,,Wij hebben besloten hem niet hier te vervolgen, maar de zaak uit praktische overwegingen over te dragen aan de collega’s in Nederland,’’ aldus Bussek. Het Openbaar Ministerie in Den Haag bevestigt dat. ,,Wij hebben een rechtshulpverzoek ontvangen en bestuderen dat nu,’’ zegt woordvoerder Vincent Veenman.

Quote Het deed me denken aan de nazi-retoriek uit de jaren dertig Tarafa Baghajati, de Oostenrijker die aangifte deed tegen Wilders

Wilders werd in Oostenrijk ‘Verhetzung’ verweten, vergelijkbaar met opruiing. Daarvoor zijn in Wenen al diverse politici tot voorwaardelijke celstraffen veroordeeld. Zo werd in 2015 nog een Duitse voorman van Pegida veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf: hij had gezegd dat ‘elke moslim een potentiële terrorist’ is. De Oostenrijkse wetgeving is op dit vlak strenger dan de Nederlandse.

De PVV-leider sprak in 2015 op uitnodiging van de Oostenrijkse zusterpartij FPÖ. Een dag later deed de Oostenrijkse moslimvoorman Tarafa Baghajati al aangifte tegen hem. ,,Wilders wekte de indruk dat alle moslims hier zijn om oorlog te voeren tegen Europeanen,’’ aldus Baghajati. ,,Het deed me in alles denken aan de nazi-retoriek uit de jaren dertig.’’ Zijn aangifte was ook gericht tegen de organiserende FPÖ, maar justitie in Wenen besloot alleen tegen Wilders een vooronderzoek te beginnen.