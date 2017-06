OM vervolgt Wilders niet voor speech in Wenen

De PVV-leider zei tijdens zijn speech op de Wiener Hofbrug in 2015 onder meer dat ,,de islamitische ideologie een ideologie van oorlog en haat is'. Hoe minder islam hier is, hoe beter.'' De PVV-leider zei ook: ,,De islam roept mensen op terroristen te zijn, de Koran laat daar geen twijfel over bestaan.’’ Een moslimorganisatie uit Wenen deed daarop aangifte tegen Wilders, waarna het Oostenrijkse openbaar ministerie een gerechtelijk vooronderzoek begon op verdenking van aanzetten tot (rassen)haat. Begin dit jaar werd de kwestie overdragen aan Nederland.



Van aanzetten tot (rassen)haat is echter geen sprake, meent het Nederlandse OM. ,,Wilders sprak bij deze gelegenheid over de islam, niet over de groep moslims die wordt gekenmerkt door hun islamitische geloof. Dit valt voor de Nederlandse wet onder geloofskritiek en geldt niet als belediging van een bevolkingsgroep of haatzaaien."



Dat neemt niet weg 'dat individuele personen zich beledigd kunnen voelen door de uitlatingen', benadrukt het OM. Dat staat echter los van de strafbaarheid daarvan.



Minder-minder

In Nederland loopt nog wel een rechtszaak tegen Wilders om zijn 'minder-Marokkanen-uitspraken' in 2014. Hij werd veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de politicus als het OM ging in beroep tegen deze uitspraak. Dat zal dit najaar dienen.