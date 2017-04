Onderhandelaars praten over veiligheid

De onderhandelaars houden normaal gesproken de kaken op elkaar als er wordt gevraagd welke inhoudelijke onderwerpen zijn besproken. Nu was D66-leider Alexander Pechtold – na toestemming te hebben gevraagd bij VVD’er Halbe Zijlstra – openhartiger. ,,We hebben het over veiligheid gehad. Dat is een belangrijk thema. We moeten nieuwe ideeën ontwikkelen”, stelde Pechtold.



Zijlstra vulde nog aan dat er ook over inkomensverhoudingen werd gesproken. Morgen volgen, aldus VVD-leider Mark Rutte, weer nieuwe onderwerpen. Welke dat zijn, wilde hij nog niet zeggen. ,,Dat gaan we morgen bekijken.”