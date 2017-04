Online stemhulp voor twijfelende Turkse kiezer is 'confronterend'

West-Brabantse partijen verdeeld over komst PVV

14:02 Jake Owen Raats is nu nog lid van Leefbaar Etten-Leur, maar is al langer aanhanger van de PVV. Beter nog, in 2015 was hij voor die partij ook kandidaat voor een zetel in Provinciale Staten. Het nieuws dat Geert Wilders in 2018 ook in Etten-Leur wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen komt voor Raats volstrekt onverwacht. ,,Maar ik ga me sowieso aanmelden als kandidaat'', zegt hij.